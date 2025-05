Manutenção em passarela vai desviar trânsito na BR-369 em Londrina

O fluxo de veículos da Avenida Brasília (trecho urbano da BR 369 ), na altura do semáforo do Grêmio, será desviado para a marginal da via, no sentido Ibiporã-Londrina, neste sábado (22) e domingo (23), informa a PRF (Polícia Rodoviária Federal).





A alteração é necessária para a execução pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) de manutenção na passarela existente no local.

A PRF pede atenção redobrada aos motoristas e recomenda planejamento antecipado de rotas para evitar transtornos.





Se possível, a orientação é evitar o trecho nestes dois dias e, se necessário trafegar na área, seguir a sinalização.