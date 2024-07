Marido ameaça bater em mulher e joga gasolina para incendiar casa na região central de Londrina

Um idoso de 62 anos foi preso após ser acusado de ameaçar a esposa e de jogar gasolina na residência em que moram para incendiá-la na região central de Londrina, na noite do último sábado (6).





De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 55 anos, estava trancada no quarto com o marido no exterior tentando agredi-la. Ao mesmo tempo, o acusado estaria jogando gasolina no imóvel para incendiar o local.

No local, os agentes encontraram o portão aberto e escutaram o homem gritar, além de barulhos que pareciam arrombamento de uma porta. Os policiais, então, entraram na casa, que estava com cheiro forte de gasolina, e encontraram o suspeito tentando derrubar a porta do quarto.





Nesse momento, os agentes deram voz de abordagem, mas o homem desobedeceu e foi em direção à cozinha para pegar uma faca que estava sobre a mesa. Os policiais tiveram que usar a força física para conter o idoso, que tentou atacá-los.

Quando questionado sobre a ação, o acusado proferiu uma série de difamações contra a esposa. Após o homem ser levado para a viatura, os agentes foram até o quarto onde a vítima estava presa e a mesma alegou estar intoxicada pela inalação da gasolina.