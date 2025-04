Marido condenado por sequestro e cárcere privado é preso na Zona Sul de Londrina

Um homem de 56 anos foi preso por policiais da Delegacia da Mulher, na manhã desta sexta-feira (28), na Zona Sul de Londrina. Ele foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão pelo cometimento dos crimes de ameaça, sequestro, cárcere privado e agressão contra a esposa.



Na época em que o crime aconteceu, em fevereiro de 2017, ele foi acusado de privar a liberdade de sua companheira, obrigando-a a ficar reclusa na residência e no local do trabalho dele, ameaçando a vítima de morte e a agredindo caso não obedecesse.



O homem - que tem diversas passagens pela polícia por importunação sexual, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência - respondeu o processo em liberdade e, no último dia 21 de março, foi expedido o mandado de prisão de sua sentença condenatória.



Os agentes da Delegacia da Mulher, então, iniciaram as investigações e na manhã desta sexta prenderam o autor, que foi encaminhado para o DEPPEN (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná), onde permanecerá à disposição da justiça.