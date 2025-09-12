Marido esfaqueia esposa e é morto pela PM ao reagir à abordagem em Jataizinho

Policiais militares do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar) atenderam, na noite desta sexta-feira (12) uma ocorrência de violência doméstica em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina) que terminou com a morte do companheiro da vítima, de 39 anos.





Segundo a corporação, a mulher havia sido esfaqueada pelo companheiro e recebeu atendimento médico antes de ser levada para a casa de uma amiga, localizada em frente ao imóvel onde ocorreu a agressão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Por medo de novas investidas, ela pediu que a equipe fizesse uma vistoria no local. Durante a varredura no quintal, os policiais avistaram o suspeito armado com uma faca. Diante da ordem para que soltasse o objeto e se rendesse, o homem não obedeceu e avançou contra a equipe, que reagiu efetuando disparos. Ele foi atingido e caiu no chão.





Equipes do Siate e uma ambulância municipal foram acionadas imediatamente, mas os profissionais de saúde constataram o óbito ainda no local. A perícia e o IML (Instituto Médico-Legal) também foram chamados. Após os levantamentos, três facas foram apreendidas, duas delas reconhecidas pela vítima como de sua residência.

Publicidade





O comandante interino do 30º BPM, major Alessandro dos Reis, destacou que a ação foi necessária para proteger a vida da vítima e da equipe.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.