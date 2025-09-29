Marido investigado por simular assalto para matar a própria esposa é preso

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem de 37 anos pelo feminicídio de Jaqueline Rodrigues Pereira, sua própria esposa. A captura aconteceu na manhã do sábado (27), em São Miguel do Iguaçu (Oeste).





O crime ocorreu na madrugada de 13 de setembro. O corpo de Jaqueline foi encontrado na área externa da residência do casal e apresentava ferimento de disparo de arma de fogo na cabeça. Inicialmente o caso foi registrado como latrocínio, uma vez que o marido também apresentava lesão provocada por disparo.

As equipes da PCPR foram acionadas e, durante as diligências, identificaram elementos que levantaram suspeitas sobre a cena do crime.





Segundo o delegado da PCPR Walcely de Almeida, imagens e áudios de câmeras de segurança da residência auxiliaram na reconstituição dos fatos.

De acordo com a investigação, o primeiro disparo aconteceu por volta das 5h20 da manhã, enquanto a vítima ainda estava no quarto. Minutos depois, foram captados barulhos de arrasto, indicando movimentação interna na casa.





“Às 5h31, mensagens foram enviadas do celular da vítima em um grupo da família. Aproximadamente uma hora depois, foi registrado um segundo disparo, momento em que o investigado teria causado ferimento em si mesmo”, explica o delegado.

A arma utilizada foi localizada em um pomar nos fundos da propriedade. Familiares reconheceram a movimentação registrada nas imagens, que indicaram a presença do investigado no local.





Diante dos elementos de prova, a PCPR representou à justiça pela prisão preventiva, que foi autorizada.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.





