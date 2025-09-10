Marido que decapitou esposa é condenado a 34 anos de prisão no Oeste do PR

O Tribunal do Júri de Assis Chateaubriand (Oeste) condenou a 34 anos de prisão um homem de 39 anos denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) pela morte da então companheira. O homicídio ocorreu na noite do dia 22 de agosto de 2024: ele matou a mulher a facadas, a decapitou e ainda tentou apagar provas dos crimes cometidos.





De acordo com as apurações, a mulher foi atacada e morta em casa, a golpes de faca, e teve o corpo decapitado. Na tentativa de esconder o cadáver, o homem ateou fogo no sofá em que os crimes foram praticados e limpou todos os cômodos da residência. A vítima tinha 30 anos.





Na sessão de julgamento, ocorrido nesta segunda-feira (8), o Conselho de Sentença acolheu as teses sustentadas em denúncia pela 1ª Promotoria de Justiça de Assis Chateaubriand, reconhecendo a ocorrência dos crimes de homicídio qualificado por feminicídio, motivo torpe e meio cruel, ocultação de cadáver e fraude processual.

O réu já estava preso preventivamente e seguirá detido para o início do cumprimento da sentença.





