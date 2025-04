Menino de 9 anos impede sequestro da irmã de 5 anos em Jandaia do Sul; acusado é agredido

Um menino de 9 anos alertou a mãe e impediu sequestro da irmã de 5 anos em Jandaia do Sul (região metropolitana de Maringá) no início da noite de sábado (12). O acusado de cometer o crime foi agredido.





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado pouco antes das 19h na vila Rica. A moradora relatou que estava no interior da residência quando o filho começou a gritar, chamando por ela, porque estavam levando a filha. A mãe saiu correndo e visualizou um homem segurando pela mão da menina já na calçada e gritou: "solta minha filha".

O acusado soltou a criança e tentou fugir até o veículo dele, um Ford Verona, mas foi abordado por populares e familiares que o agrediram e quebraram o carro e o celular. Em seguida, ele autor acabou se escondendo no fundo de uma casa localizada em outra rua, onde já estava anteriormente, pois estaria ocorrendo em uma festa.

O acusado, de 63 anos, estava com diversas escoriações pelo corpo. No momento em que a equipe policial o abordava, familiares da vítima e populares tentaram invadir o imóvel em que ele estava.

Foi necessária intervenção policial com agente de pimenta e bastão policial para afastar a população, cuja identificação não foi possível.

As partes foram encaminhadas até a delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as providências

cabiveis.





O detido foi encaminhado ao PAM (Pronto Atendimento Municipal) para receber atendimento médico e,

após alta, apresentado à autoridade policial.