Menino de nove anos invade clínica veterinária e esquarteja animais no Norte do Paraná

Um menino de nove anos invadiu uma clínica veterinária e matou pelo menos 15 coelhos neste domingo (13) em Nova Fátima, no Norte do Paraná. De acordo com informações do tenente Miyasaki, da PM (Polícia Militar), a criança morava com a avó e "fugiu" para cometer o crime.





Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), a proprietária da clínica veterinária solicitou a presença da PM no espaço porque viu pelas câmeras de monitoramento uma pessoa mexendo com os animais. No local, os agentes constataram o massacre.

Pouco tempo depois, a mesma mulher fez uma segunda chamada aos policiais informando que tinha encontrado o menino que teria praticado o crime. "Ela pediu para que a equipe o acompanhasse, mesmo sabendo que era uma criança, para conversar com o responsável", relata o tenente.





De acordo com Miyasaki, o menino morava com a avó, que confirmou que ele não estava em casa no horário da ocorrência. Ela também perguntou à criança se tinha matado os animais, o que foi confirmado por ela.

O assunto foi repassado à PCPR (Polícia Civil Paraná) para abertura de inquérito e, segundo o tenente, pode haver responsabilização dos tutores.





"Após o andamento do caso, a Justiça pode decretar algum tipo de pena, mas dificilmente alguma reclusão. Pode ser estipulada alguma espécie de pagamento de multa ou cumprimento de serviço social", explica Miyasaki.

A reportagem procurou o Conselho Tutelar de Nova Fátima. O órgão informou que todas as medidas com relação ao tratamento psicológico do menino já foram tomadas.





