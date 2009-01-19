Pesquisar

Renderam o motorista

Menores assaltam ônibus metropolitano no norte do Paraná

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um ônibus metropolitano que fazia a linha Arapongas-Apucarana foi assaltado por quatro menores neste domingo (19) na BR-369. Segundo informações da Polícia Militar, um rapaz aparentando ter 17 anos apontou um revólver calibre 22 para o motorista enquanto outros três menores entre 10 e 12 anos entraram no ônibus. Os menores levaram R$ 69 que estavam no caixa do cobrador, além dos telefones celulares do motorista e do cobrador.

Nenhum passageiro foi assaltado, e também não houve agressão física. Os menores fugiram em direção ao bairro Palmares e não foram mais localizados pela polícia.

