Mocó funcionava como depósito de objetos roubados

Policiais militares da Rotam descobriram na noite desta terça-feira (17) um barraco abandonado que funcionava como depósito de objetos roubados e ponto de tráfico na Rua Nossa Senhora do Socorro, no Jardim Nossa Senhora da Paz, zona oeste de Londrina.

De acordo com a polícia, no local foram encontrados dois aparelhos MP4, um aparelho de DVD, seis caixas de som, uma máquina Polaroid, uma corrente de ouro, um toca CD, quatro celulares com carregadores, oito relógios, 12 antenas externas de televisão, uma balança de precisão, 226 gramas de maconha e R$ 600 em moeda.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Cinco homens que estavam na frente do local conseguiram fugir ao avistarem a viatura da polícia. Segundo reportagem da rádio Paiquerê AM, os marginais contaram com a ajuda de moradores que entraram na frente dos policiais para dificultar a chegada dos policiais no mocó.





A polícia diz já ter pista dos marginais que estavam no local e já estão fazendo diligências para prendê-los.

Os objetos foram encaminhados ao 3º Distrito Policial, na Zona Oeste, e estão à disposição de vítimas de furtos ou roubos para reconhecimento.