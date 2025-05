Morador causa confusão com vizinhos e ameaça idoso com chave de fenda em Apucarana

Um homem de 35 anos causou tumulto em Apucarana (Centro-Norte), na noite deste sábado (24), ao ameaçar um vizinho com uma chave de fenda após arremessar pedras contra a casa dele. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h50 para atender a ocorrência de vias de fato em via pública, onde o agressor estaria também portando um facão.





No local, os policiais encontraram o autor visivelmente alterado por uso de drogas e álcool. A vítima, um idoso de 66 anos, relatou que o homem é conhecido por incomodar a vizinhança com ameaças e agressões. Segundo ele, o morador danificou o portão e o reboco do muro da residência antes de proferir ameaças de morte.

Durante a abordagem, o suspeito não portava nenhum objeto ilícito. Diante dos fatos, o idoso e os demais vizinhos foram orientados quanto ao registro de um Termo Circunstanciado, mas a vítima optou por não representar criminalmente no momento. A mãe do agressor também procurou a PM e afirmou ter medo do próprio filho, declarando interesse em solicitar uma medida protetiva para retirá-lo de casa.





A mulher foi orientada a buscar atendimento na Delegacia da Mulher. A PM reforçou os procedimentos legais disponíveis aos moradores e orientou o agressor a não voltar a incomodar a vizinhança.