Morador de Ibiporã é preso com mais de 400 kg de maconha, skank e haxixe em Andirá

Um morador de Ibiporã (região metropolitana de Londrina) foi preso na manhã desta sexta-feira (20) com mais de 400 kg de maconha, skank e haxixe em Andirá (Norte Pioneiro).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a apreensão ocorreu por volta de 10h30, na BR-369. Foi abordado e apreendido um Nissan Kicks de cor branca, automóvel com indicativo de furto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em vistoria no compartimento de carga e interior do carro, foram encontrados diversos fardos da substância entorpecente maconha,totalizando 398,950 kg, 6 kg de skank e aproximadamente 1 kg de haxixe.





O veículo era conduzido por um homem de 52 anos. Ao ser indagado, o condutor alegou que pegou o veículo em Ibiporã, já carregado com as drogas, e que o destino final seria São Paulo (SP). O Kicks estava com placa falsa e era produto de furto na cidade de São Paulo em junho deste ano - será restituído ao proprietário.

Publicidade





O automóvel com os entorpecentes e condutor, foram encaminhados para a Polícia Civil de Andirá para as devidas providências.





A PRF destaca que o crime de tráfico tem pena prevista de reclusão de 5 a 15 anos.