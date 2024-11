Moradores encontram diversos animais degolados em lago de Cambé; polícia investiga

Os moradores do bairro residencial Villa das Torres, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), denunciaram à PCPR (Polícia Civil do Paraná), neste domingo (24), o degolamento de 23 animais, que foram encontrados em um lago da região.





De acordo com uma das moradoras, um homem, que foi ao local para brincar com o filho, encontrou os animais sem vida. "Um dos vizinhos foi até lá para brincar com o filho, porque é um ambiente bem gostoso para aproveitar no verão, e, quando ele chegou, se deparou com as galinhas decepadas e outros animais. Ele estava com o filho de 2 anos de idade no colo e tentou sair o mais rápido possível para não gerar traumas na criança", relatou Manoela Moriana, uma das moradores do bairro.

Os residentes não conseguiram informar à Polícia Civil se viram algum movimento suspeito na região, mas relataram que o crime deve ter acontecido entre sábado (23) e domingo (24). "Foi bem chocante para todo mundo, porque é um ambiente em que todos levam os animais para passear e caminhar. Nunca vimos essa situação. É um bairro bem tranquilo."

Procurada, a prefeitura de Cambé informou que removeu os animais mortos na manhã desta segunda-feira (25). "Foi solicitado auxílio à Vigilância Sanitária, por meio do setor de zoonozes, para apuração das condições sanitárias dos animais e depois dar o devido destino aos corpos", disse, em nota. A prefeitura também ressaltou que fez um BO (Boletim de Ocorrência) e que solicitará as imagens das câmeras dos condomínios do entorno para tentar encontrar os responsáveis pela ação.





A PCPR confirmou à reportagem que o descarte dos 23 animais - 21 galinhas e 2 cabritos - está sendo investigado. O caso é apurado pela polícia como maus-tratos contra animais.