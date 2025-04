Homem morre em confronto com a PM no Lindoia em Londrina

Um homem morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) nesta quarta-feira (23) na zona norte de Londrina.





Conforme a PM, foram repassadas informações que haveria um indivíduo com mandado de prisão em aberto na rua Sertanópolis, no conjunto Lindoia. Equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Ali (Agência Local de Inteligência) deslocaram até o local, onde foi tentada abordagem a três indivíduos. Um deles evadiu-se para o fundo da residência com arma em punho, tentando fuga, e foi novamente tentada abordagem pela Rotam, "havendo confronto armado. Todas as providências referentes a local de crime foram adotadas", divulgou a PM.

Um homem cuja identidade não foi divulgada morreu. Foram apreendidos uma pistola 9mm e certa quantidade de maconha e haxixe.





Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.