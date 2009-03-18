Morre irmã de vereador baleada pelo marido

Morreu na noite de terça-feira (17) Lourdes Marcondes, 37 anos, que estava internada no Hospital e Maternidade Ivaiporã, desde a noite de quinta-feira (12), quando foi atingida por um tiro nas costas.

Lourdes era irmã do vereador Sadi Marcondes, de Ivaporã, cidade distante 110 quilômetros de Apucarana. O corpo será velado até as 16 horas na Rua General Osório, s/n, no Jardim Luiz XV.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Segundo informações do site Tribuna do Norte News, o tiro foi disparado pelo marido de Lourdes, Delmo Custódio Fonseca, após uma discussão.

Ainda segundo o site, o acusado se apresentou na tarde de ontem na 54ª Delegacia Regional de Policia. Fonseca foi interrogado e indiciado, sendo liberado para responder o processo em liberdade.



