Morre neto de Luciano do Valle após ser baleado durante assalto

Morreu, na noite desta sexta-feira (17), Lucas do Valle Oliveira, 29, neto do narrador esportivo Luciano do Valle.





O jovem estava internado no Hospital São Paulo desde quarta-feira (15), quando deu entrada na UTI após ser baleado na região da cabeça. A informação foi confirmada pelo hospital, que informou que ele apresentava um "quadro neurológico gravíssimo".

A vítima foi abordada por dois criminosos por voltas das 6h20, na rua Gama Lobo, no Ipiranga. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que "a equipe policial realiza diligências para identificar os autores do crime. Todo trabalho de polícia judiciária é realizado." A pasta também informa que mais detalhes sobre a investigação serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

Nas redes sociais, a mãe de Lucas, Alessandra do Valle, lamentou a morte do filho. "Vai em paz, minha luz!





Sua mãe te ama incondicionalmente! Vamos aplaudir nosso menino de ouro!", escreveu ela.

De acordo com informações do jornal Agora, a Polícia Militar informou que, ao chegar no local do assalto, encontrou Do Valle caído no chão, ferido a tiros, sendo um deles na região da cabeça.





A PM também informou que dois criminosos em uma moto teriam abordado Lucas e levaram seu carro, que foi encontrado logo depois, a cerca de dois quilômetros de distância de onde a vítima foi ferida. O veículo foi apreendido e encaminhado ao 17º DP (Ipiranga).





O caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo com morte) e localização/apreensão e entrega de veículo.