Mortes em supostos confrontos com forças policiais sobem no Paraná

O Ministério Público divulgou nesta quarta-feira (27) o tradicional estudo de mortes em confrontos com policiais militares, civis e guardas municipais no Paraná, em 2021. Em comparação ao ano anterior, 2020, o crescimento foi de quase 10%.

No total, 2021 somou 417 mortes em todo o Estado, com Curitiba na liderança (105), seguida de Londrina (32) e São José dos Pinhais (26). Considerando apenas os confrontos com policiais militares, os dados apontam que 62,16% dos óbitos foram de pessoas de até 29 anos.

O balanço, no entanto, não informa se as pessoas mortas possuíam ou não antecedentes criminais. "Essa estatística faz parte de um programa nacional do Ministério Público e tem o objetivo de apresentar sugestões para reduzir esses índices", ressaltou o coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Leonir Batisti.