Moto é apreendida após condutor fazer manobras e bater em viatura da PM na Região Metropolitana de Londrina

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta irregular após o condutor fazer manobras arriscadas durante a fuga, bater contra a viatura policial e, depois, cair da condução, na terça-feira (11), em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo o BO (Boletim de Ocorrência), a equipe policial avistou uma motocicleta XRE 300 com a placa apagada, sem retrovisor e luz traseira. Porém, quando o motociclista percebeu a viatura, começou a fugir pela Avenida Paraná, em alta velocidade e empinando nas lombadas, colocando em risco pedestres e outros veículos.

A PM iniciou uma perseguição e, na Avenida Benjamin Giavarina, em frente a Apae – e próximo a uma escola municipal e uma creche -, o motociclista tentou empinas e acabou batendo na porta lateral direita da viatura. Ainda na tentativa de fuga, ele acabou caindo na altura do numeral 650 da mesma avenida.





Ele foi detido com o uso de algemas para evitar fuga e identificado. O motociclista disse que estava com dores no joelho esquerdo e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Como não houve ferimento de maior gravidade, ele foi liberado no local. A moto, entretanto, foi apreendida.