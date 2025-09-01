Motociclista bate em barranco e moto pega fogo em Mauá da Serra

Um motociclista de 28 anos sofreu ferimentos graves e sua moto pegou fogo após um acidente na PR-445, em Mauá da Serra (Centro-Norte), por volta de 12h20 deste domingo (31).
Segundo o boletim de ocorrência da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia uma motocicleta Honda CBR600F no sentido Tamarana-Mauá da Serra quando, no KM 00+050m, perdeu o controle da direção e colidiu com o barranco à margem da via.
Após o impacto, a motocicleta pegou fogo. O condutor foi socorrido e encaminhado em estado grave para o Hospital de Mauá da Serra. A Polícia Rodoviária Estadual investiga as causas do acidente.
