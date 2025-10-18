Motociclista de 19 anos fica ferido em colisão contra carro na PR-445

Um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), no fim da tarde desta sexta-feira (17). A batida ocorreu por volta das 18h30, no km 81 da rodovia, e envolveu uma motocicleta Yamaha Fazer, de Cambé, e um Chevrolet Tracker, de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), ambos os veículos trafegavam no sentido Londrina-Cambé quando ocorreu a colisão traseira. O motociclista foi socorrido com ferimentos e encaminhado à Santa Casa de Londrina.

A motorista do carro, de 33 anos, não se feriu. O teste do etilômetro apontou resultado negativo (0,0 mg/L).