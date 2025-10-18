Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em Cambé

Motociclista de 19 anos fica ferido em colisão contra carro na PR-445

Redação Bonde com PRE
18 out 2025 às 10:02

Compartilhar notícia

Divulgação/ BPRv
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um jovem de 19 anos ficou ferido em um acidente na PR-445, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), no fim da tarde desta sexta-feira (17). A batida ocorreu por volta das 18h30, no km 81 da rodovia, e envolveu uma motocicleta Yamaha Fazer, de Cambé, e um Chevrolet Tracker, de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), ambos os veículos trafegavam no sentido Londrina-Cambé quando ocorreu a colisão traseira. O motociclista foi socorrido com ferimentos e encaminhado à Santa Casa de Londrina.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde

Cadastre-se em nossa newsletter


A motorista do carro, de 33 anos, não se feriu. O teste do etilômetro apontou resultado negativo (0,0 mg/L). 

Motociclista Colisão carro acidente PR-445
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas