Motociclista de 21 anos morre em colisão transversal na PR-444, em Londrina

Um jovem de 21 anos morreu na noite desta quinta-feira (21) após se envolver em um acidente na PR-444, em Londrina. A ocorrência foi registrada por volta das 21h20, no km 4+800 da rodovia, em trecho de pista dupla e reta.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima era morador de Rolândia e conduzia uma motocicleta Honda/CG 125 de cor vermelha quando cruzou a pista e foi atingido por um automóvel Lada, também vermelho, que trafegava sentido Arapongas–Mandaguari.

O motorista do carro, de 20 anos e morador de Cambé, não sofreu ferimentos. Ele fez o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool (0,00 mg/l).





Com o impacto, o motociclista morreu ainda no local, sendo encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana. Os veículos foram liberados após os procedimentos de praxe.

