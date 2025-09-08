Pesquisar

Batida na curva

Motociclista e passageiro ficam feridos em colisão frontal na PR-462

Redação Bonde
08 set 2025 às 12:16

Divulgação/PRE
Um acidente entre uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na tarde de domingo (7), na PR-462, em Iretama. A batida ocorreu por volta das 16h30, no km 61, próximo ao trevo de acesso a Luiziana.


Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor de um Hyundai Tucson seguia sentido Iretama quando, em uma curva, colidiu frontalmente contra a moto que vinha no sentido contrário. O motorista relatou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

O motociclista e o passageiro tiveram ferimentos e foram socorridos pelo Samu ao Hospital Municipal de Iretama. O teste do bafômetro não pôde ser feito devido ao estado de saúde do condutor da moto.


