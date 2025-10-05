Pesquisar

Encaminhado ao Honpar 2

Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro na PR-218, em Arapongas

Redação Bonde com PRE
05 out 2025 às 11:12

Divulgação/ BPRv
Um motociclista de 44 anos ficou ferido após colidir na traseira de um carro na noite deste sábado (4), na PR-218, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O acidente ocorreu por volta das 20h, no km 36 da rodovia, no trecho que liga Arapongas a Astorga.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem pilotava uma Honda CG 150 com placa de Santa Fé quando atingiu a traseira de um VW Up, com placa de Londrina, que seguia à sua frente.


Com o impacto, o motociclista sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Honpar 2, em Arapongas. Ele não pôde fazer o teste do bafômetro por estar hospitalizado.

O motorista do carro, de 26 anos, não se feriu e passou pelo teste de etilômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool. Os dois veículos tiveram danos.

Arapongas motocicleta Motociclista acidente acidente de trânsito
