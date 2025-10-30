Motociclista fica ferido após colidir contra caminhão na PR-466 no Vale do Ivaí

Um motociclista de 24 anos ficou ferido após colidir contra um caminhão, por volta das 19h20 desta quarta-feira (29), no km 81 da PR-466, em Cruzmaltina (Vale do Ivaí).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o sinistro envolveu um caminhão Ford Cargo, com placas de Ivaiporã, e uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, de Borrazópolis. Os veículos seguiam em sentidos opostos - o caminhão para Lidianópolis e a moto para Cruzmaltina - quando colidiram lateralmente.

O condutor da moto sofreu ferimentos graves e foi socorrido por equipes municipais de Lidianópolis e Cruzmaltina ao Hospital Bom Jesus de Ivaiporã. Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros, auxiliando no controle do sangramento até a chegada das ambulâncias.

O motorista do caminhão, 34 anos, não se feriu e teve resultado negativo (0,00 mg/L) no teste do etilômetro.