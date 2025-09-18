Motociclista fica ferido em colisão na PRC-487, em Campo Mourão

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na madrugada desta quinta-feira (18), na PRC-487, em Campo Mourão. A ocorrência aconteceu por volta das 0h20, no km 181, e envolveu uma motocicleta e um Toyota Corolla.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da moto sofreu ferimentos e precisou passar por cirurgia no hospital Sisnor de Campo Mourão. Já o motorista do Corolla relatou que a colisão teria sido frontal, mas os policiais constataram que os principais danos na motocicleta estavam na parte traseira.

O motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, por não apresentar sinais evidentes de embriaguez, não houve lavratura de termo de constatação. Ele recebeu uma notificação administrativa. O carro foi liberado no local, enquanto a motocicleta, que apresentava pendências, foi recolhida ao pátio da 4ª Companhia.