Motociclista fica ferido em colisão traseira na PR-445, em Londrina

Um motociclista de 27 anos ficou ferido após colidir na traseira de um carro na tarde desta quarta-feira (29), na PR-445, em Londrina. O acidente aconteceu por volta das 14h30, no km 74 da rodovia, sentido Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o jovem conduzia uma Honda CG 125 Fan, com placas de Londrina, quando atingiu a traseira de um Jeep Renegade dirigido por uma mulher de 55 anos, moradora de Mandaguari (Noroeste).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O motociclista foi socorrido pela equipe da concessionária CCR e encaminhado à Santa Casa de Londrina. A condutora do carro não se feriu.