Na tarde de quarta

Motociclista fica ferido em colisão traseira na PR-445, em Londrina

Redação Bonde com PRE
30 out 2025 às 13:44

Divulgação/ BPRv
Um motociclista de 27 anos ficou ferido após colidir na traseira de um carro na tarde desta quarta-feira (29), na PR-445, em Londrina. O acidente aconteceu por volta das 14h30, no km 74 da rodovia, sentido Cambé (Região Metropolitana de Londrina).


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o jovem conduzia uma Honda CG 125 Fan, com placas de Londrina, quando atingiu a traseira de um Jeep Renegade dirigido por uma mulher de 55 anos, moradora de Mandaguari (Noroeste).

O motociclista foi socorrido pela equipe da concessionária CCR e encaminhado à Santa Casa de Londrina. A condutora do carro não se feriu.

Motociclista PR-445 Londrina acidente
