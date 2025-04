Motociclista morre ao bater em caminhonete em trevo da PR-492; passageira ficou ferida

Um motociclista morreu em um acidente registrado na noite de terça-feira (26) na PR-492, em Tamboara. A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma motocicleta Honda NXR150 no km 10 da rodovia.





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a caminhonete, conduzida por um homem de 22 anos, trafegava no sentido Tamboara-Paranavaí quando tentou cruzar a pista no trevo e foi atingida transversalmente pela motocicleta. O piloto da moto, de 54 anos, morador de Paranavaí, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A passageira da motocicleta, de 51 anos, ficou ferida e foi socorrida.

O motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/l.