Motociclista morre ao colidir contra defensa de concreto em Rolândia

Uma colisão contra uma defensa de concreto no trecho da praça de pedágio desativada da BR-369, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), tirou a vida de um motociclista de 33 anos na noite desta sexta-feira (19).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o condutor seguia no sentido Arapongas–Rolândia quando perdeu o controle da motocicleta e colidiu violentamente contra a defensa de concreto que divide a pista dupla.





A força do impacto lançou a motocicleta a mais de 60 metros do ponto da colisão. O motociclista foi arremessado para a pista contrária, onde acabou atropelado por um veículo que passava no momento. Ele morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Perícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) estiveram no local para atendimento da ocorrência. A PRF informou que elaborará um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito para apurar as causas exatas do acidente, documento que será encaminhado posteriormente à autoridade policial.





