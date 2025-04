Motociclista morre ao colidir contra defensa metálica em Cornélio Procópio

Um homem de 49 anos morreu na tarde deste domingo (6) após sofrer um acidente de moto na PR-160, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro). A colisão ocorreu por volta das 15h45, no km 49 da rodovia, em um trecho de descida com curva fechada e limite de velocidade de 60 km/h.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima conduzia uma motocicleta Honda Hornet 600, com placas de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), no sentido do entroncamento com a BR-369 em direção a Cornélio Procópio, quando perdeu o controle do veículo e se chocou contra a defensa metálica do lado direito da pista.

O motociclista morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. O tempo era bom no momento do acidente. O veículo foi recolhido ao pátio da Polícia Rodoviária de Cornélio Procópio.