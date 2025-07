Motociclista morre ao colidir contra ônibus na BR-369 em Cambé

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a uma colisão transversal com óbito na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) no início da manhã desta sexta-feira (11). O acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã, no km 165, e envolveu uma motocicleta e um ônibus fretado para transporte de trabalhadores. O motociclista não resistiu aos ferimentos.





De acordo com as informações apuradas, a motocicleta seguia pela pista principal da rodovia, no sentido Rolândia-Cambé, quando colidiu transversalmente com o ônibus. O ônibus acessava a pista principal por um retorno regulamentar existente no local. Com o forte impacto, o condutor da motocicleta, que ainda não foi identificado, foi ejetado do veículo e morreu ainda no local.

O motorista do ônibus fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Embora não tenha sofrido ferimentos físicos, ele foi encaminhado para atendimento médico devido a uma crise de hipertensão.





A PRF será responsável pela elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito para determinar as causas e dinâmicas exatas do acidente.