Vítima tinha 40 anos

Motociclista morre ao colidir contra três caminhões em Jussara

11 mai 2025 às 14:17

Divulgação/PRE
Um motocilista de 40 anos morreu na tarde deste sábado (10) na PR-323, em Jussara, após bater contra um caminhão que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o motociclista bateu contra o solo, deslizou para a via e bateu contra outros dois caminhões. As informações são da PRE (Polícia Rodoviária Estadual).


O homem morreu ainda no local da batida.

