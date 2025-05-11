Motociclista morre ao colidir contra três caminhões em Jussara

Um motocilista de 40 anos morreu na tarde deste sábado (10) na PR-323, em Jussara, após bater contra um caminhão que trafegava no sentido contrário. Com o impacto da colisão, o motociclista bateu contra o solo, deslizou para a via e bateu contra outros dois caminhões. As informações são da PRE (Polícia Rodoviária Estadual).
O homem morreu ainda no local da batida.
