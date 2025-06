Motociclista morre ao invadir pista contrária e bater de frente contra carro em Bandeirantes

Um motociclista de 32 anos morreu após bater de frente contra um carro na noite desta segunda-feira (2), na BR-369, em Bandeirantes. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um carro trafegava pela rodovia, de Bandeirantes em direção à cidade de Andirá, quando foi surpreendido pela motocicleta.





Segundo os agentes, o motociclista teria invadido a pista contrária de acordo com a análise inicial dos vestígios e marcas deixados sobre o pavimento. Com a colisão frontal, o condutor da motocileta não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local da batida. O motorista do carro não se feriu e também não ingeriu álcool.

A colisão aconteceu por volta das 23h e próximo ao quilômetro 52 da rodovia. Por conta do impacto, a motocicleta ficou presa na parte da frente do veículo.