Motociclista morre ao se envolver em colisão com dois automóveis

Um homem de 34 anos morreu ao se envolver em um acidente com outros dois veículos no km 75 da PR-445, entre Londrina e Cambé, na tarde desta quinta-feira (2).





Segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Rodoviária Estadual, um veículo Fox, com placas de São Paulo, e um Renaul Master, de Rolândia, se envolveram em um acidente que atingiu., também, a motocicleta onde o homem de 61 anos estava. O motociclista morreu no local.





Os condutores dos automóveis, uma mulher de 33 anos e um homem de 61 anos, respectivamente, foram submetidos ao teste do etilômetro, que deu negativo para ambos. O trecho era uma reta, com pista dupla, e o tempo estava bom no momento da colisão.