Acidente

Motociclista morre após atropelar cavalo solto na pista no Noroeste do PR

Redação Bonde
18 mai 2025 às 16:56

Divulgação/PRE
Um homem de 41 anos morreu no sábado (17) após atropelar um cavalo na PR-561, em Nova Aliança do Ivaí (Noroeste). Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Bros e seguia no sentido de Paranavaí para Nova Aliança quando atingiu o animal, que estava solto na pista. O impacto causou a morte do motociclista no local e danificou o veículo.


Equipes da Polícia Científica, do Instituto Médico-Legal (IML) e da Polícia Civil de Paranavaí atenderam a ocorrência. Após os procedimentos periciais, a motocicleta foi liberada para a esposa da vítima, já que não havia nenhuma restrição no sistema.

acidente cavalo Rodovia
