Vítima tinha 35 anos

Motociclista morre após colidir contra caminhão em Ibiporã

Redação Bonde com PRE
29 set 2025 às 09:05

Foto: Divulgação/PRE
Uma motociclista de 35 anos morreu após bater contra um caminhão na noite deste domingo (28) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). A colisão foi próximo ao quilômetro 5 da PR-862.


De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, a motociclista tentou cruzar a rodovia próximo ao trevo quando foi atingida pelo caminhão que seguia em direção à cidade de Londrina. A colisão aconteceu pouco depois das 19h.

A vítima, uma mulher de 35 anos, morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.


O condutor do caminhão, de 47 anos, não se feriu. Ele também não consumiu álcool.


Por Redação Bonde com PRE.

acidente acidente de trânsito Colisão Colisão entre veículos Ibiporã
