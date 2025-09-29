Motociclista morre após colidir contra caminhão em Ibiporã

Uma motociclista de 35 anos morreu após bater contra um caminhão na noite deste domingo (28) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). A colisão foi próximo ao quilômetro 5 da PR-862.
De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, a motociclista tentou cruzar a rodovia próximo ao trevo quando foi atingida pelo caminhão que seguia em direção à cidade de Londrina. A colisão aconteceu pouco depois das 19h.
A vítima, uma mulher de 35 anos, morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.
O condutor do caminhão, de 47 anos, não se feriu. Ele também não consumiu álcool.
