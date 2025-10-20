Motociclista morre após perder controle em curva e cair no Noroeste

Um motociclista de 35 anos morreu após perder o controle do veículo e cair em um trecho da PR-546, em Itambé (Noroeste), na Região Metropolitana de Maringá, no final da tarde deste domingo (19).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o condutor da motocicleta caiu após perdeu o controle após uma curva próxima ao quilômetro 32.

Publicidade

Publicidade





Ele morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



