Vítima tinha 35 anos

Motociclista morre após perder controle em curva e cair no Noroeste

Redação Bonde com PRE
20 out 2025 às 07:51

Foto: Divulgação/PRE
Um motociclista de 35 anos morreu após perder o controle do veículo e cair em um trecho da PR-546, em Itambé (Noroeste), na Região Metropolitana de Maringá, no final da tarde deste domingo (19). 


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o condutor da motocicleta caiu após perdeu o controle após uma curva próxima ao quilômetro 32. 

Ele morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá. 

acidente acidente de trânsito acidente com morte Itambé motocicleta Motociclista Noroeste do Paraná
