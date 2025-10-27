Motociclista morre após perder o controle e tombar no Noroeste

Um motociclista de apenas 23 anos morreu após perder o controle do veículo em Terra Rica (Noroeste) neste domingo (26). Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o grave acidente foi próximo ao quilômetro 17 da PR-180.

De acordo com a polícia, o condutor teria perdido o controle da motocicleta, invadido uma rotatória e tombado. O jovem morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranavaí.



