Motociclista morre em colisão frontal em Andirá

Um motocilista de 56 anos morreu após bater de frente contra uma caminhonete na PR-092, em Andirá, na noite desta sexta-feira (20). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão frontal foi próxima ao quilômetro 398 da rodovia.





Quando as equipes chegaram para atender a ocorrência, o motorista da caminhonete não estava mais no local, o que impossibilitou a identificação. Os dados do veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária para dar continuidade nas diligências.

O condutor da motocicleta, de 56 anos, chegou a a ser socorrido, mas faleceu em um hospital de Andirá.



