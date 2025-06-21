Pesquisar

Vítima tinha 56 anos

Motociclista morre em colisão frontal em Andirá

Redação Bonde
21 jun 2025 às 11:04

Divulgação/PRE
Um motocilista de 56 anos morreu após bater de frente contra uma caminhonete na PR-092, em Andirá, na noite desta sexta-feira (20). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a colisão frontal foi próxima ao quilômetro 398 da rodovia.


Quando as equipes chegaram para atender a ocorrência, o motorista da caminhonete não estava mais no local, o que impossibilitou a identificação. Os dados do veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária para dar continuidade nas diligências. 

O condutor da motocicleta, de 56 anos, chegou a a ser socorrido, mas faleceu em um hospital de Andirá.


acidente de trânsito Colisão frontal Andirá PRE POLÍCIA
