Motociclista morre em colisão frontal em rodovia do Noroeste do Paraná

Um motociclista morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na noite de terça-feira (21) na PR-218, em Santa Cruz de Monte Castelo (Noroeste), por volta das 21h30.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de uma motocicleta Dafra/Speed, que seguia no sentido de Santa Cruz de Monte Castelo a Querência do Norte, colidiu frontalmente com um automóvel GM/Ônix, que trafegava na direção oposta, no km 476 da rodovia.

O impacto causou a morte do motociclista ainda no local. O condutor e os passageiros do Ônix sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levados ao Hospital Municipal de Loanda.