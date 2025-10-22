Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PR-218

Motociclista morre em colisão frontal em rodovia do Noroeste do Paraná

Redação Bonde
22 out 2025 às 12:30

Compartilhar notícia

Diivulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um motociclista morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na noite de terça-feira (21) na PR-218, em Santa Cruz de Monte Castelo (Noroeste), por volta das 21h30. 


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de uma motocicleta Dafra/Speed, que seguia no sentido de Santa Cruz de Monte Castelo a Querência do Norte, colidiu frontalmente com um automóvel GM/Ônix, que trafegava na direção oposta, no km 476 da rodovia.

Cadastre-se em nossa newsletter


O impacto causou a morte do motociclista ainda no local. O condutor e os passageiros do Ônix sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levados ao Hospital Municipal de Loanda.

acidente óbito morte PR-218
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas