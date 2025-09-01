Motociclista morre em colisão frontal na PR-445, em Londrina

Um motociclista de 35 anos morreu em uma colisão frontal na PR-445, em Londrina, na noite de domingo (31). O acidente ocorreu por volta das 19h20, no km 37 da rodovia, e envolveu uma picape Saveiro e uma motocicleta Honda CG 125.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a Saveiro, com placa de Londrina, trafegava no sentido Tamarana-Londrina, quando colidiu de frente com a motocicleta, que seguia no sentido contrário. O motociclista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local.





O condutor da Saveiro, um homem de 60 anos, foi socorrido com ferimentos e encaminhado ao Hospital Municipal de Tamarana.