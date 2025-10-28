Motociclista morre em colisão frontal em Luiziana

Um motociclista morreu após colidir de frente contra um carro no início da madrugada desta terça-feira (28) em Luiziana (Centro-Oeste). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o condutor do carror relatou que o motociclista teria invadido a pista contrária e causado a colisão frontal.

O motociclista, que não teve a idade divulgada, morreu ainda no local da batida e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão (Noroeste). O motorista do carro não teve ferimentos, mas foi indicado, no bafômetro, o consumo de álcool. Ele foi levado para a delegacia.



