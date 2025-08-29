Motociclista morre em suspeita de colisão na PR-082, em Jussara

Um acidente fatal ocorreu na noite desta quinta-feira (28), por volta das 19h, na PR-082, próximo ao Km 447, em Jussara, resultando na morte de um motociclista de 43 anos. O homem, que pilotava uma Yamaha Factor YBR, seguia no sentido Cianorte para Terra Boa quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta.
O veículo apresentava sinais de colisão, mas não havia outros veículos envolvidos no acidente. O condutor foi encontrado sem vida no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.
As autoridades ainda investigam as causas do acidente.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.