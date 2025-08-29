Pesquisar

Marcas de batida

Motociclista morre em suspeita de colisão na PR-082, em Jussara

Redação Bonde
29 ago 2025 às 11:56

Divulgação/PRE
Um acidente fatal ocorreu na noite desta quinta-feira (28), por volta das 19h, na PR-082, próximo ao Km 447, em Jussara, resultando na morte de um motociclista de 43 anos. O homem, que pilotava uma Yamaha Factor YBR, seguia no sentido Cianorte para Terra Boa quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da motocicleta.


O veículo apresentava sinais de colisão, mas não havia outros veículos envolvidos no acidente. O condutor foi encontrado sem vida no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Maringá.

As autoridades ainda investigam as causas do acidente.


acidente motocicleta Jussara
