Motociclista morre em trecho com obras na marginal da PR-445 em Londrina

Um motociclista morreu na manhã desta segunda (9), na marginal da PR-445, em frente ao viaduto que dá acesso à Avenida Waldemar Spranger, na zona sul de Londrina. O acidente ocorreu por volta das 7h, quando um caminhão betoneira, que trafegava na marginal em direção à Av. Harry Prochet, tentou fazer uma conversão proibida à esquerda e atingiu a motocicleta.





Desde o dia 21 de maio o acesso sob o viaduto está interditado para alargamento da via, implantação de galerias pluviais e pavimentação. A obra faz parte do projeto de ligação da Avenida Octávio Genta, na região do Terra Bonita e Alphaville, à Avenida Waldemar Spranger.

De acordo com o engenheiro da empresa responsável pela obra, Lincon Gomes, 29, no momento da colisão não havia maquinário sob o viaduto, mas o bloqueio estava devidamente sinalizado.





Gomes frisa que, desde a interdição do trecho, populares têm derrubado os cones para cruzar a via de forma irregular. O engenheiro relata que, na madrugada de domingo (8) para segunda (9), o bloqueio teve que ser refeito duas vezes pelo vigia da obra.

“[No domingo] um amigo passou e disse ‘está uma bagunça lá’. Eu vim, fechei e avisei o vigia. E ele refez [o bloqueio] duas vezes durante a madrugada para ninguém subir. Por volta das 6h30 [da segunda-feira] um funcionário passou e os cones estavam afastados e novamente ele fechou”, disse Gomes à Folha.





Em nota, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina) afirma que a sinalização é de responsabilidade da empreiteira, competindo à SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) fiscalizá-la.

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Londrina lamentou a morte e se solidarizou com a família da vítima. Reafirmou ainda que o bloqueio atende às exigências, mas que pessoas têm retirado as sinalizações, principalmente nos finais de semana, gerando riscos para quem trafega pela região.





TRECHO PERIGOSO

Não é a primeira vez que o viaduto da PR-445 que dá acesso à Avenida Waldemar Spranger é palco de acidentes de trânsito. Sidnei de Oliveira Souza, 47, trabalha há cerca de um ano como frentista no posto de combustíveis localizado em frente ao entroncamento das vias e já presenciou diversos acidentes no local.





Souza afirma que o trecho mais delicado é o cruzamento da marginal, do viaduto à Avenida Waldemar Spranger. Para ele, somente um semáforo pode resolver o problema. “Se deixar desse jeito, vira uma bagunça. Já bateu moto, já bateu carro, tudo naquela esquina ali. O cara [motorista] não tem visão quando vai passar ali”.

A mesma percepção é compartilhada pelo motorista de Uber Antônio Marcos Generoso, 40. Segundo ele, a sinalização é precária, principalmente para quem não conhece a região. “Só tem sinalização em cima. O certo mesmo era eles sinalizarem uns 200 metros antes”.









PREVISÃO DE CONCLUSÃO

Desde fevereiro a região passa por intervenções em diferentes trechos do trânsito para as obras de ligação da Avenida Octávio Genta. O bloqueio sob o viaduto, já completa 20 dias, cinco a mais que a previsão inicial dada pela empreiteira responsável pela obra.





Segundo Gomes, engenheiro da empresa, o atraso se deu em razão das chuvas e da escavação de um ramal de energia da Copel (Companhia Paranaense de Energia),

por acidente. A expectativa é de concluir o trecho em uma semana. A liberação do trânsito ficará a cargo da Prefeitura de Londrina.