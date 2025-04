Motociclista sem habilitação foge de blitz em Londrina

O 5°BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Londrina fez uma blitz na Avenida Higienópolis nesta quarta-feira (19) e, durante a ação, um motociclista tentou fugir do bloqueio policial. Segundo a corporação, ele tentou despistar as equipes por diversas ruas e avenidas da cidade, porém, alguns minutos depois ele foi abordado já na área de abrangência do 30°BPM.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os policiais identificaram que o condutor não tinha habilitação para pilotar a motocicleta, além de que o licenciamento do veículo estava vencido, que foi recolhido para o pátio do Detran (Departamento de Trânsito). O rapaz foi encaminhado para a confecção do Termo Circunstanciado de Infração Penal por direção perigosa.