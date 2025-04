Motociclista sofre acidente e tem motocicleta atropelada na região de Londrina

Um motociclista de 20 anos ficou ferido em um acidente envolvendo um automóvel na altura do km 71 da PR-445, próximo a Londrina. o condutor da moto perdeu o controle do veículo e caiu na pista. Em seguida, uma Parati, conduzido por um homem de 45 anos, que trafegava no mesmo sentido, atropelou a motocicleta caída.





O motociclista foi socorrido por equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhado ao Hospital Evangélico de Londrina. O motorista do automóvel não sofreu ferimentos.