Motociclista tem ferimentos graves após bater na traseira de caminhão em Arapongas

Um motociclista de 26 anos ficou gravemente ferido após colidir com a traseira de um caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) nesta segunda-feira (15). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o jovem trafegava pelo rodovia quando, próximo ao entroncamento da PR-218 com a BR-369, bateu na traseira do caminhão.





Por conta da gravidade dos ferimentos, o motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Honpar (Hospital Norte Paranaense).

O condutor do caminhão, de 46 anos, não se feriu.





