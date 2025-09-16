Pesquisar

Na PR-444

Motociclista tem ferimentos graves após bater na traseira de caminhão em Arapongas

Redação Bonde com PRE
16 set 2025 às 08:40

Foto: Divulgação/PRE
Um motociclista de 26  anos ficou gravemente ferido após colidir com a traseira de um caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) nesta segunda-feira (15). De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o jovem trafegava pelo rodovia quando, próximo ao entroncamento da PR-218 com a BR-369, bateu na traseira do caminhão. 


Por conta da gravidade dos ferimentos, o motociclista foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Honpar (Hospital Norte Paranaense). 

O condutor do caminhão, de 46 anos, não se feriu. 


Colisão traseira Colisão Colisão entre veículos batida acidente de trânsito Arapongas
