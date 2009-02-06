Pesquisar

Ferimentos graves

Motociclistas são atropelados por ônibus em Londrina

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Marcos Zanutto/Equipe Folha
Dois jovens ficaram gravemente feridos após serem atropelados por ônibus no cruzamento das ruas Lírio dos Vales com Loanda, no Parque das Indústrias, zona sul de Londrina. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira (6)

David Rodrigues de Souza (22) teve fratura no pé e escoriações no tórax, braço e cabeça. Já Rafael César da Luz (18) teve traumatismo craniano e contusões no tórax, braço e perna. Os motociclistas foram atingidos em preferencial por ônibus da linha 219 (Jardim Nova Esperança), da Francovig.

Os jovens foram hospitalizados. Rafael Luz, que não usava capacete, estava em estado grave


Reação

Populares indignados com o acidente apedrejaram o ônibus, que cortou a preferencial dos motociclistas. A Polícia foi chamada para dar segurança no local até a retirada da veículo.


