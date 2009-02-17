Pesquisar

Norte do Estado

Motociclistas têm fraturas expostas em acidentes

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Anderson Diego Alencar de Saldanha (idade não divulgada) teve fratura exposta na perna direita após envolver-se em acidente na avenida Tiradentes, próximo ao numeral 2.200, na noite desta segunda-feira (17).

A colisão foi entre uma Honda Titan e Citroen C3. O condutor do automóvel nada sofreu.

Saldanha foi atendido por socorristas dos Bombeiros e encaminhado à Santa Casa, onde passará por cirurgia.


Jacarezinho

Um jovem com suspeita de estar dirigindo alcoolizado bateu em dois veículos na rua Fernando Botarelli, Jardim Aeroporto, em Jacarezinho (norte).


Alexander Rosa (22) trafegava com sua Honda Titan (AMV 6573/JACAREZINHO) quando, em cruzamento, acabou colidindo com outra motocicleta. Ele perdeu o equilíbrio e só parou após bater contra um caminhão Mercedes Benz, que estava parado.


Rosa teve fratura exposta do joelho esquerdo e foi internado no hospital Santa Casa de Jacarezinho.

Horas antes, na favela Nossa Senhora das Graças, uma idosa foi atropelada por motocicleta e teve fratura no pé. Anésia Rosa (86) caminhava pela rua Mandaguari, quando foi colhida por veículo. A aposentada também foi internada na unidade médica de plantão.


