Motorista bêbado e sem carteira causa acidente

Visivelmente embriagado e sem carteira de habilitação, Márcio Gonçalves Rodrigues, 29 anos, causou um acidente por volta das 22h30 desta quinta-feira (7) no quilômetro 217 da PR-272, em Mauá da Serra, município distante 54 quilômetros de Apucarana.

Márcio conduzia seu Ford Corcel, com placas de Londrina, quando 'esqueceu-se' de frear e bateu na traseira de um Toyota Corolla, com placas de Cuiabá, Mato Grosso, conduzido por Diogo Sborchia, 25 anos. O importado teve danos de pouca monta.

A 2ª Companhia da Polícia Rodoviária informou que o condutor do Corcel foi submetido ao teste do etilômetro, apresentando resultado de 0,67mg/L. No entanto, não há tolerância alcoólica em caso de acidente. Os policiais rodoviários do posto de Mauá também constataram que Márcio não tinha carteira de habilitação.

O condutor embriagado foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.