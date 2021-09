Motorista danifica muro de residência e foge em Londrina

O motorista de um Volkswagen Gol bateu no muro de uma residência na rua Seringueira, no bairro Nossa Senhora da Paz, em Londrina, denunciou a proprietária da casa, que foi ao pelotão policial do bairro Leonor nesta sexta-feira (10).

Segundo ela, o condutor fugiu em um automóvel Pálio preto. De acordo com a PM (Polícia Militar), o Gol está em situação regular e sem alerta de furto ou roubo, sendo encaminhado ao pátio do Detran (Departamento de Trânsito).

Imagens divulgadas pela polícia mostram o muro em parte destruído.